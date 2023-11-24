انت الأن تتابع خبر ريهام حجاج تناشد مصر بالسماح لها لعلاج طفل غزاوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدت الفنانة المصرية ريهام حجاج، استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب، طالبة من الجهات المعنية تسهيل الأمر وإدخاله إلى مصر.



وشاركت ريهام عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو للطفل الفلسطيني، وهو يتحدث عن الإصابة التي تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي، مناشدًا الدولة المصرية بالتدخل وأخذه للعلاج، لأنه بعد 48 ساعة سوف تبتر يده في حال عدم تلقيه العلاج المناسب.



وكتبت الفنانة المصرية: "حبيبي يا ابني، الطفل ده محتاج يجي مصر فورًا وأنا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر، أرجو تدخل كل الجهات المعنية".



وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع منشورها، متمنين إدخال الطفل إلى مصر، بينهم بوسي شلبي التي علّقت: "يا رب يجي"، وكتبت عبير صبري: "ربنا يباركلك يا حبيبتي".



وحرصت الفنانة ريهام حجاج منذ بداية الحرب في غزة على تقديم الدعم لهم، حيث نشرت عبر "إنستغرام"، صورة كُتب عليها: "ابلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تُباد بعدما سُلبت حريتها، خسرنا سبل التواصل معهم، وهم الآن على تواصل مع رب السماء، لن يناموا الليلة، ولن ننام نحن أيضًا" .