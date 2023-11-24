انت الأن تتابع خبر ميرهان حسين : الدنيا مش مستاهلة وفانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" ، رسالة غامضة الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة لدى جمهورها حول المقصود من هذه الرسالة .

وقالت ميرهان في رسالتها: "الدنيا مش مستاهلة وفانية بس محدش فاهم"، وعلّق الكثير من الجمهور على منشورها متسائلين عن سبب رسالتها تلك.



يُذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين الفنية، مسلسل "مشوار الونش"، والذي شاركت في بطولته بجوار كلٍ من: محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي...، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح، وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتماماً وهو يصعد من القاع الى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.



وكانت ميرهان حسين قد أجرت حواراً مفتوحاً مع جمهورها، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" أجابت خلاله على أسئلة متابعيها، حيث كشفت سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وكيف تحافظ على جمالها، إلى جانب العديد من الأمور.



وعن كيفية حفاظها على جمالها، قالت ميرهان: "بحاول مزعلش على قد ما أقدر وأبعد عن الضغوط وأهتم ببشرتي وصحتي عموماً وأكلي ولو قدرت أنام كتير ولو قدرت أشرب ميه وألعب رياضة".



أما عن سبب عدم زواجها بعد، فقالت: "عشان أنا بحب الروقان ومبحبش النكد ومبحبش الزعل وبحترم مساحتي الشخصية وبحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي ولسة ملقيتش الراجل اللي ميخذلنيش في حاجة من دول".



وعن أكثر ما يجذبها في الرجل، قالت ميرهان حسين: "أكيد مظهره الخارجي أول حاجة بتلفت نظري، بس الأهم إن شخصيته تعجبني" .