رانيا يوسف في اطلالة مختلفة

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مجموعة من الصور عبر انستغرام لكواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "السرداب" .



وبدت رانيا في الصور بـ"لوك الزمن الجميل"، حيث ارتدت بعض الفساتين ذات التصميمات القديمة، فيما طغت على الأجواء العامة التفاصيل التي وجدت في حقبة أربعينيات القرن الماضي. وعلقت رانيا على الصور، قائلة: "قريبا حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب 1943".



وأعرب جمهور الفنانة عن إعجابهم بالمظهر الذي تتمتع به شخصيتها الجديدة، معربين عن حماسهم لعرض المسلسل ومشاهدته، كما تمنوا لها التوفيق الدائم، وجاء ضمن التعليقات: "حلو ظهورك بالمسلسلات القديمة، اللوك يجنن"، "ربنا يوفقك يا أحلى ممثلة".



وينتمي مسلسل "السرداب" إلى الدراما القصيرة، إذ يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي رومانسي في حقبة أربعينيات القرن الماضي والفترة الحالية، كما تتخلله مشاهد الأكشن، ويجري تصويره في مواقع مختلفة في مصر، من بينها مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.



ويضم المسلسل في بطولته نخبة من الفنانين إلى جانب رانيا يوسف، بينهم: آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة .