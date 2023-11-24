نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تغريمه.. بطن الحوت يتصدر تريند محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “ بطن الحوت” محركات البحث لمواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا وذلك بعد تغريم الشركة المنتجة وذلك بعد ظهور التيك توكر كروان مشاكل في إحدي حلقات مسلسل “ بطن الحوت ”

قرار نقابة المهن التمثيلية

و جاء قرار نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والذي أعلن عبر الصفحة الرئيسية للنقابة المهن التمثيلية " تم تغريم الشركة المنتجة لمسلسل "بطن الحوت" بمبلغ قدره 100 ألف جنيه بسبب مشاركته في العمل، نتيجة للمشاكل التي نشبت بسبب الكروان، مما أدى إلى تقديم النقابة شكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

و أكدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن وجود عدة قرارات أخري " انتظروا قرارات رادعة الساعة العاشرة مساءً عبر صفحة نقابة المهن التمثيلية"

أبطال مسلسل" بطن الحوت "

شارك في بطولة المسلسل الفنان محمد فراج والفنان باسم سمرة والفنان القدير عبد العزيز مخيون والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة القديرة سماح أنور والفنان عصام عمر وعدد آخر من نجوم الفن، والمسلسل يعرض عبر منصة شاهد.