انت الان تتابع خبر بيان عاجل من أشرف زكي بشأن الفنان عادل امام.. ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيانًا رسميًا حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، حيث تم تداول معلومات تفيد بأنه يعاني من حالة صحية سيئة. ولكن زكي نفى هذه الأنباء وأكد أن إمام بخير ويتمتع بصحة جيدة. وأكد زكي أن الزعيم قرر الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة من الزمن ليتمكن من قضاء وقت أكثر مع عائلته.

وأعرب زكي في تصريحاته لوسائل الإعلام عن استيائه من ترويج الشائعات، مؤكدًا أن النقابة تتواصل مباشرة مع عائلة إمام وأن الفنان الكبير نفسه أكد له شخصيًا في حديثه الأخير أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.