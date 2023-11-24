انت الأن تتابع خبر فناة هي تتعاقد مع ريهام سعيد.. هتقدم عليها برنامج صبايا بشكله الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قناة هي الفضائية بالإعلان عن تعاقدها مع الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، وذلك لتعود من جديد إلي الشاشات بعدما تركت تقديم برنامجها على قناة الشمس أثناء الفترة الأخيرة الماضية، وذلك لتقدم برنامجها صبايا من جديد بشكله الحديث على القناة.

ريهام سعيد على قناة هي

وأعلنت قناة هي أنه جارى حتى الآن عقد جلسات العمل لتحدد موعد انطلاق ريهام سعيد في برنامجها “هي وصبايا الخير” على الشاشة الخاصة بها، وذلك يأتي بشكل جديد، وهذا ما شاركته مع جمهورها مؤخراً من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدما أكدت على أنها اعتذرت لقناة الشمس بسبب أنها مرت بأزمة صحية واتخذت كل الإجراءات القانونية لتفسخ العقد معهم.

وحصلت ريهام على نسب مشاهدة كبيرة على قناة الشمس الفضائية، واعتبرت تجربة “هي” وليدة وانطلقت منذ العديد من الأشهر، وهذا ما يعتبر تجربة حديثة لها مليئة بالتحدي الجديد الذي يوجد أمام ريهام صاحبة المسيرة المليئة بالكثير من النجاح، وقدمت الكثير من الأعمال الخيرية للعديد من المواطنين من خلال برنامجها.

ريهام سعيد على انستجرام

وحرصت ريهام على مشاركة جميع متابعيها صورة جديدة من خلال ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وأطل بشكل كلاسيكي واعتمدت على وضع ميك اب جرئ أظهر ملامحها المميزة وتسريحة شعرها المرتب والأنيق.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنها أعلنت انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس الفضائية، وقالت عبر فيس بوك “قررت الانسحاب من قناة الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”، وهي من أبرز الشخصيات التي تتفاعل بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مع جمهورها.