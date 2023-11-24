انت الأن تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل زينهم بعد نجاح حلقاته الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاز مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داود، على نجاح كبير بعد عرض حلقاته الأولى عبر شبكة قنوات أون، وذلك بسبب أحداثها المثيرة للجدل والغموض التي تجرى داخل مشرحة زينهم، خلال التقرير المفصل ستتعرف على مواعيد عرض المسلسل على قناة on أو عبر منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل زينهم

حقق مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داود، اهتمام كبير من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، خلال عرض حلقاتها الأولى على قناة on أو عبر منصة شاهد الإلكترونية، لما فيه من أحداث مثيرة للجدل داخل مشرحة زينهم حيث يلعب الفنان أحمد داود دور طبيب شرعي.

لم يتوقف مسلسل زينهم عند الأحداث المثيرة والغامضة فقط، بل أن المسلسل أيضًا يشهد العديد من المواقف الكوميدية التي يعشقها الكثير من المتابعين والمشاهدين والمتهتمين بمشاهدة المسلسلات الجديدة.

مسلسل زينهم كم حلقة؟

يتساءل الكثير من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، عن مسلسل زينهم كم حلقة؟، حيث يتكون مسلسل زينهم بطولة أحمد داود من 30 حلقة حيث أنه ينضم إلى قائمة المسلسلات ذات حلقات متصلة منفصلة.

متى يعرض مسلسل زينهم؟

ازدادت عملية البحث عبر محركات وجل من قبل الآلاف من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، عن متى يعرض مسلسل زينهم؟، حيث من المقرر مشاهدة مسلسل زينهم عبر قناة on ومنصة شاهد الإلكترونية في تمام الساعة 8 مساءًا، حيث أن المسلسل يعرض من يوم الأحد إلى الخميس.

أبطال مسلسل زينهم من هم؟

عزيزي القارئ، إليكم أسماء أبطال مسلسل زينهم الذي يضم مجموعة من النجوم الشابة المميزة وهم:

– أحمد داود

– كريم قاسم

– يارا جبران

– سلمى أبو ضيف

– أحمد الرافعي

– سلوى محمد علي

– عماد رشاد

– هناء الشوربجي

– محمد أبو داود