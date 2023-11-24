نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متأثرا.. الفنان محمود حميدة يبكي وهو يقدم قصيدة عن أطفال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمود حميدة جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو جديد له يتضامن من خلاله مع القضية الفلسطينية.

وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو وهو يتلو قصيدة عن الأحداث الجارية، وخاصة أطفال غزة الذين يموتون كل يوم ضحية الدمار والعدوان الإسرائيلي.

تفاصيل الفيديو:

وبكى الفنان محمود حميدة وهو يردد كلمات القصيدة التي كتبها فؤاد حداد قائلا:

والدموع.. فين الدموع دلوقتي

الدموع.. هي العيال

والكتب.. هي قمصانهم وهي الإيدين

هي سقف بيوت بتطربق.. وانت نايم جتة فوق السرير

انت جسم يعض فيه الداء

انت صاحب غل مش أعداء

انت فاشل يحسد الناجحين

تفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور متأثرين بكلمات القصيدة، وانهالت الدعوات على الفيديو بالنصر لغزة وأهلها، والدعاء لشهدائها.

وفي سياق آخر قد صرح محمود حميدة في مهرجان الغردقة في مئوية المخرج الراحل يوسف شاهين عن يوسف شاهين وقال:" إن يوسف شاهين كان معلم وفي نفس الوقت يتعلم من تلميذه ويعرف أفكاره وهو الأمر المتبع في مدارس التعليم المتطورة.

وأضاف حميدة أنه غير في أسلوب توجيه يوسف شاهين الدرامي للممثل، بدلًا من أن يوجه الفنان بالنظر إلى عينه، إذ رفض ذلك الأمر عند تعاونه معه، حتى لا يقع في فخ تقليده.

آخر أعمال محمود حميدة

يذكر أن أخر أعمال محمود حميدة فيلم”مطرح مطروح” الذي يدور في حقبة الأربعينات في إطار كوميدي، حيث تظهر ليلي أحمد زاهر تظهر بشخصية ابنة محمود حميدة ضمن أحداث فيلم مطرح مطروح، كما يظهر كريم عفيفي بشخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لـ محمود حميدة، ويعمل مهندس زراعي، ويعشق الملاكمة، وفي الأخير تجسد شيماء سيف زوجة محمود حميدة ضمن أحداث العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.