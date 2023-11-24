نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتذار تامر حسني ومحمد سلام.. محمد التاجي يوجه رسالة للنجوم بعد أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان القدير محمد التاجي في تصريحات صحفية رسالة دعم لأهالي الشهداء في غزة وأهالي غزة بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة الفلسطينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي قائلًا “ أتمنى أن يجدوا الدعم اللازم وأن يعفوا عنهم. ورغم ذلك، لدي وجهة نظر مختلفة. على الرغم من الظروف الصعبة، يجب مساندة أهل غزة داخليًا وخارجيًا. الواقع المعيشي صعب، ويجب أن نبحث عن حلول لدعمهم.”

محمد التاجي

و أيضًا وجه رسالة خاصة للفنانين المعتذرين عن المشاركة في أعمالهم الفنية من أجل غزة ودعمها وتضامنًا مع القضية الفلسطينية “ في ظل البحث عن سبل لتأمين لقمة العيش، هل يمكن للفنانين الذين تركوا عملًا أن يلتحقوا بأعمال أخرى؟ وهل يعتبر الاعتذار عن العمل خيارًا مقبولًا دون إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يهمني أن يكون الانتقال إلى عمل جديد خالٍ من الإحراج والضغوط.”

رسالة أخري من محمد التاجي

من جانب آخر هذه ليست الرسالة الأولى التي يواجهها النجم محمد التاجي ويثير بها الجدل فقد وجه رسالة منذ عدة أيام في برنامج “ البيه والهانم” حيث عبر عن رغبته في إنشاء جمعية لحقوق الرجل، مماثلة لجمعية حقوق المرأة، ولدي وجهة نظر بشأن حل المشاكل الزوجية،حيث اعتقد أن البرامج التوك شو يجب أن تقفل بعض الأمور بشدة لحل المشاكل.

وأكد على تقديم ن صائح لبناته بعد الزواج، مشددًا على أهمية التحدث مع أزواجهن إذا واجهن أي مشكلة زوجية، ولا يشجعهن على التواصل مع أسرهن لحل القضايا العائلية، وأن يكون سر بينهم حتي يتم حلها بصورة بسيطة.