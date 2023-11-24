انت الان تتابع خبر بعد تدهور حالته الصحية.. رحيل الفنان عادل امام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور مصدوم للغاية.. اليكم ما حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان المصري عادل إمام صدمة كبيرة في الوسط الفني، حيث تساءل الجمهور عن صحة هذه الأنباء، خاصةً بعد تعرض الفنان إمام للعديد من الشائعات في الفترة الأخيرة. ولكن خرجت الفنانة يسرا عن صمتها وأصدرت بيانًا نفت فيه هذه الأنباء بشكل قاطع.

وقالت يسرا: "أنا دائمًا أتواصل مع عصام إمام للاطمئنان على صحة عادل إمام، وهو أيضًا يتواصل معي. وأود أن أؤكد أن صحة عادل إمام جيدة وهو في حالة جيدة وسعيد بتواجد أولاده وأحفاده حوله".