فن ومشاهير

و ما الحب إلا للحبيب الأول.. هشام ربيع يعود لزوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر في الفترة الأخيرة إسم الفنانة بوسي وطليقها مصفف الشعر  هشام ربيع محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا و(x) حاليًا وذلك بسبب أزمته الأخيرة، وعاد هشام ربيع من جديد بعد أزمته الأخيرة وكان أول ظهور له مع حبيته وزوجته الأولي ووالدة أبناءه وأكد هشام ربيع بهذا الظهور المميز مقولة “ وما الحب إلا للحبيب الأول ”.

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هشام ربيع وأسرته 
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هشام ربيع وأسرته 
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هشام ربيع وأسرته 

أزمة هشام ربيع وبوسي 

و أكد هشام ربيع بعد خروجه من السجن في أزمته الأخيرة أن زوجته الأولي هي التي وافقت بجواره وليس بوسي قائلًا " بوسي رفضت الوقوف بجواري وتجنبت التفاعل، والشخص الذي وقف بجواري وقفضته المشاكله هي زوجتي الأولي، كنت حزينًا ومكتئبًا، وقُلت إن الذي لا يحسن التعامل مع أهله لا يمكنه أن يكون صالحًا لأي علاقة.

 

صرفت 21 مليون جنيه في القضية، لكن عندما شعرت بأن جهودي لم تكن مجديّة، قررت إعلان انفصالي عنها.. توصلت إلى أن الحياة معها صعبة للغاية. المهم، قدمت لها الدعم في مشاكلها ولكنها لم تظهر لزيارتي حين خرجت من السجن، وأعلنت بصورة نهائية عن رغبتها في الطلاق.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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