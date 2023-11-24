"فيلم الأرض أول عمل لنجوى إبراهيم "..معلومات لم تعرفها من قبل عن نجوى إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - نجوى إبراهيم هي فنانة محبوبة من قبل الأطفال والكبار على حد سواء، وقد حازت على لقب "ماما نجوي" عندما كانت في سن صغيرة، وذلك بفضل عملها المميز في برامج الأطفال. بدأت نجوى مسيرتها الفنية في سن المراهقة، حيث اشتهرت من خلال مشاركتها في البرامج التلفزيونية. منذ ذلك الحين، اشتهرت بفضل جهودها المستمرة في برامج الأطفال، خاصة تلك التي قدمتها مع "بلقظ" عندما كانت في سن 16 عامًا.

نجوى إبراهيم

بداية مسيرة نجوى إبراهيم الفنية

شاركت نجوى إبراهيم في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها المهنية. وُلدت في الثامن والعشرين من أبريل عام 1954، وتخرجت من كلية الآداب قسم علم الاجتماع. بدأت مسيرتها الفنية وهي طالبة في الثانوية العامة، حيث شاركت في اختبارات الالتحاق بالتلفزيون وتم رفضها في البداية، لكنها أصرت وعادت في العام التالي لتقدم برنامجًا مسابقات.

في سن 16 عامًا، ظهرت نجوى على شاشة السينما بعد أن تم ترشيحها من قبل المخرج يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "الأرض". ومن هنا بدأت مشوارها الفني الناجح الذي جعلها تحظى بشعبية كبيرة في الوسط الفني. لعبت دورًا مهمًا في فيلم "السادة المرتشين" إلى جانب النجم إسماعيل يس، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الفيلم. أصبحت واحدة من أبرز النجمات في الوطن العربي وحققت العديد من الإنجازات في مجال الفن.

نجوى إبراهيم

بداية مسيرة نجوى إبراهيم كمذيعة

حيث كانت بداية مسيرة نجوى إبراهيم المهنية كمذيعة في التلفزيون العربي بالقاهرة في عام 1965. خلال مسيرتها المهنية، قدمت نجوى العديد من البرامج عبر التلفزيون المصري. برامجها البارزة تشمل "6/6"، "صباح الخير يا مصر"، "اخترنا لك"، و"فكر ثواني واكسب دقايق". واشتُهرت بشكل خاص ببرامجها الأكثر شهرة "صباح الخير" و"مساء الخير" التي قدمتهما مع "بقلظ". وكانت تُعرف في بداياتها باسم "ماما نجوى".

في عام 1998، تولت نجوى إبراهيم رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم انتقلت إلى قناة دريم. رفضت أيضًا فرصة تقديم برنامج بدلًا من هالة سرحان على قناة روتانا الفضائية.

نجوى إبراهيم

الحياة الشخصية للفنانة نجوى إبراهيم

كان زواجها الأول من اللاعب الفلسطيني مروان كنفاني، شقيق الأديب غسان كنفاني. ومن هذا الزواج، أُنجب منهما حكم وناصر. ومع ذلك، فإن هذا الزواج قلب حياتها رأسًا على عقب عندما انفصلت عن زوجها بسبب رفضها العيش معه في نيويورك. بعد الانفصال، قررت تجربة الزواج مرة أخرى وتزوجت من المذيع المصري أحمد فوزي. ولكن، لم تكن هذه الزيجة مستدامة وانتهت في النهاية.

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