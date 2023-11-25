نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: 'مصطفى قمر في حالة "قفول فني" وغلطه فيا أمام القضاء' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن تفسيره لسبب الخلاف بينه وبين الفنان مصطفى قمر أنه في حالة قفول فني وبالتالي يصعب عليه تلقي النقد، قائلا: "لما يكون فنان في مرحلة قفول بيبقى صعب يتلقى نقدا وأول لما تبقى ضعيف بيحصل كده".

وأضاف طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، آخر حفلة عملها مصطفى قمر كان نجوم التسعينات بصفة عمرية وليست شخصية وهو مش موجود وهو في حالة قفول فني ولا يتقبل النقد، لافتا إلى أنه في حالة تقديمه فيلم أو أغنية جيدة سيقوم بتناول العمل.

وتابع: "إذا مصطفى قمر عمل فيلم حلو أو غنوة حلوة هتناوله والتطاول عليا حاجة تانية والتجاوز في حقي أمام القضاء، ومصطفى قمر أدعى أشياء لم تحدث ولم التقى به ولا مرة ولم اتلقى منه ولا مكالمة في حياتي وهو كاذب وورط والده في أحد البرامج وكذب على أبوه".