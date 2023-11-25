نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: 'فرصة العمر لأحمد مكي جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن قدرة النجم أحمد مكي على جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير قوي فرصة كبيرة، قائلا: "فرصة العمر لمكي يشتغل مع الاثنين والاثنين موهبين جدا وبعد الزوبعة الأخيرة وجودهم مع مكي ولو حضر كمان اشرف زكي في المسلسل كنقيب هيكون مهم لكل الأطراف".

وأوضح طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الخلاف بين بيومي فؤاد ومحمد سلام ليس مشكلة دموية أو ثأر وكل واحد منهما قال وجهة نظره فقط، مضيفا: "سلام قال ميروحش يعرض عرض مسرحي ودي قناعته وأنا اختلف معاه، وبالنسبة لبيومي فؤاد ويمثل 99% من الفنانين شايف ده شغل ومفهوش أي حاجة".

وتابع: "لا ادين موقف سلام وهو اختار موقف ولك الباقيين اختروا موقف آخر ولا يجب إدانتهم، والفن يقدم في كل الأحوال وأنا ضد فكرة توقيف الدنيا في كل حاجة".