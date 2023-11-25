1 ديسمبر.. حفل علي الحجار بمناسبة مرور 100 عامًا على رحيل سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم علي الحجار، لإحياء احتفالية "يا عزيز عيني" بمناسبة مرور 100عاما على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

تفاصيل حفل علي الحجار



ومن المقرر أن يشاركه فى الحفل أميرة أحمد وأحمد حمدي رؤوف، وبمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية، وبقيادة المايسترو ناير ناجى، والاحتفالية كتابة وإخراج سعيد قابيل.

تصريحات علي الحجار مع محمود سعد



وأكد النجم علي الحجار، خلال لقائه الاعلامى محمود سعد في برنامج "Sold Out" على قناة "سى بى سى"، أن والده قبل وفاته أبلغه أنه ضحى بالكثير من أجل إخوته، وربنا عوضه بأولاده وكان عنده الرضا موجود في كل شيء وكان صريحًا جدًا مع كل من يعرفه".

وأضاف: "كنت أستشيره في الأغانى التى أقدمها طول الوقت وكان ينصحني بكل ما هو خاص بعالم المزيكا"، مشيرًا إلى أنه قال له: "أنت كويس قبل وفاته بنحو سنتين".

وأكد الحجار خلال اللقاء أن والده كان دائمًا ينصحه بالصلاة وكنت أرد عليه "لا مش بصلى"، مضيفا: "وكان يقول لي صلى وأعمل أى شيء كله إلا الصلاة، لحد ما جاءني رجل في المنام حوالى 6 مرات يرتدي عمة بيضاء كأنه يركع ويبصلي بأذى".

علي الحجار يكشف عن الأغنية التي تسببت في شهرته وشهرة شقيقه

وقال الحجار إنه اشتهر بعد أغنية "على قد ما حبينا" و"اعذريني"، وأخوه اشتهر بأغنية "عود" و"الحمد لله"، مضيفًا: "والدي كان مبسوط بينا".

وروى النجم علي الحجار، أنه تعلم فن الرسم من صغره، حيث كان يرسم الحلاق الخاص به، وبعضا من أفراد منطقته، وبعد دخوله كلية فنون جميلة تعرف على أحد المحلات بمنطقة الزمالك، وبدأ يبيع اللوحة ب 15 جنيهًا.