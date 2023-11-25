أحمد ماجد يشارك بعملين دراميين في رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان أحمد ماجد، نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مسلسل “ صوت وصورة ”، ويستعد حاليًا لعملين دراميين، من المقرر عرضهما في موسم رمضان المقبل 2024.

أحمد ماجد يشارك في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد ماجد فى رمضان 2024 بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” مع النجمة مي عمر بالإضافة إلى نخبة كبيرة من النجوم منهم أحمد زاهر وأروى جودة وسلوى عثمان وسامي مغاوري وكمال أبو ريا وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مشاركة أحمد ماجد في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

كما يشارك يشارك أحمد ماجد فى رمضان 2024 بمسلسل “ألف ليلة وليلة” الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان ياسر جلال الذي يجسد دور شهر يار والفنانة ياسمين رئيس التي تلعب دور شهر زاد، بالإضافة إلى مشاركة محمد التاجي الذي يجسد دور قمر الزمان والد شهر زاد.

ويشارك في مسلسل “ ألف ليلة وليلة” الفنان ياسر جلال وشيري عادل ووليد فواز وأحمد بدير وعدد آخر من الفنانين، من إخراج اسلام خيرى.

تفاصيل شخصية أحمد ماجد في مسلسل صوت وصورة

يذكر أن الفنان أحمد ماجد شارك مؤخرًا فى مسلسل “صوت وصورة ”، وظهر بشخصية “وليد” قاتل المحامى عصام الصياد الذي جسد شخصيته الفنان مراد مكرم، والذي ظل الجمهور يبحث عنه طوال حلقات المسلسل.

نجوم مسلسل "صوت وصورة"

وشارك فى مسلسل “صوت وصورة” عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع ووليد فواز وعمرو وهبه وصدقي صخر وناردين فرج ونجلاء بدر وأحمد ماجد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمود عبد التواب.