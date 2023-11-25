نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. طارق الدسوقي يكشف أسباب غيابه عن الفن لمدة 11 عامًا في "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان طارق الدسوقي في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الأحد من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

طارق الدسوقي يكشف أسرار وكواليس عن حياته الفنية لأول مرة

ومن المقرر أن يكشف طارق الدسوقي، خلال اللقاء أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرته وأسباب غيابه وابتعاده لمدة ١١ عامًا، وعلاقته بالدراما والسينما ورفضه المشاركة في أفلام المقاولات والتي تصنع نجومية زائفة، وعلاقته بالعبقري أحمد زكي.

طارق الدسوقي يتحدث عن حياته الشخصية

وعن حياته الشخصية يتحدث طارق الدسوقي عن زواجه مرتين، كما تحل بالحلقة ابنتيه ويتحدثا عن والدهما وكيف يتعامل معاهما.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.

طارق الدسوقي يشارك بمحاضرة دور الفن كقوة ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية

ومن ناحية أخرى، التقى الفنان القدير طارق دسوقي، بطلاب المعاهد العليا خلال محاضرة بعنوان “دور الفن كقوة ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية”، وأقيمت المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي “إعادة القادة” تحت شعار “قادة التميز”.

وتقام فعاليات البرنامج برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، والاستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام إدارة رعاية الشباب بالوزارة.