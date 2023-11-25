نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد أبو بكر: الهدنة نجحت.. نستطيع الفخر بإعلامنا و"تسلم إيد أبطال مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى، بين الاحتلال الإسرائيلي، وحماس، قد نجحت بفضل الدور المصري الهام عالميًا.

دور الإعلام المصري في دعم القضية الفلسطينية

أضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن اليوم تاريخي في ظل الانتشار الكبير والنقل العالمي للإعلام المصري، وقناة القاهرة الإخبارية، مستطردًا:" لكم أن تفخروا بالإعلام المصري.. قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية.. أنا بجد فخور فمشهد اليوم كان رائعًا جدًا.. شعار تحيا مصر والجديدة ظهر على التلفزيون الإسرائيلي".

وواصل:" الإعلام المصري أثبت وجوده.. اليوم حصدنا ما زرعناه، تسلم إيد الأبطال المصريين".

الإفراج عن السيدات والأطفال الفلسطينية

وأوضح أبو بكر، أنه بعد استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، و36 ألف جريح، إسرائيل بدأت الإفراج عن 39 إمرأة وطفل، من إجمالي 150 إمرأة وطفل سيتم الإفراج عنهم.

من ناحية أخرى، علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفقده محور عمرو ابن العاص بمحافظة الجيزة، وتوقفه مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودى، حرص خلاله الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.

وقال خالد أبو بكر، إن هذا المشهد جيد في حد ذاته، مضيفًا: "حلو المشهد.. وهذا هو السيسي الذي نعرفه ونحبه".



‏كما شدد خالد أبو بكر، على أن مشهد اليوم رسالة لجميع المسئولين في الدولة، وتقديم رسالة للعمل أكثر وأكثر لأجل الوطن، مضيفًا:" المشهد لجميع المسئولين.. خدوا بخاطر الغلابة.. اللي حصل جبر بالخواطر".