نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة النجمة شيري عادل، المكّون من 45 حلقة خلال شهر ديسمبر المقبل، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن أعمال الموسم الشتوي.

نجوم مسلسل الوصفة السحرية

يشارك مسلسل "الوصفة السحرية" عدد من النجوم، والعمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلًا من شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمي، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

يناقش مسلسل “ الوصفة السحرية ” أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل الرأي العام في الشارع المصري، خاصة ما يخص الحياة الزوجية، حيث أن مسلسل الوصفة السحرية يلقي الضوء على المشاكل التي يتعرض لها الأزواج في بداية علاقتهم في تكوين أسرة سوية، بجانب عرض الأزمات في السنوات الأولى وكيفية مواجهتها.

كما تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية حول بسمة داوود التي تتزوج من إسلام جمال ومع تطور الأحداث في مسلسل الوصفة السحرية تكشف حقيقة علاقتهما ما يمرون به من أزمات وعقبات، والطريقة الصحيحة لبناء حياة زوجية صحية وناجحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل الوصفة السحرية في شهر ديسمبر المقبل في الأوف سيزون بعد أن ينتهي طاقم العمل من تصوير باقي مشاهدهم.