نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد أبو داوود ضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" في حلقة اليوم السبت الفنان محمد أبو داوود في فقرة خاصة ليتحدث عن أبرز أعماله الفنية ومشواره الفني.

تفاصيل لقاء محمد أبو داود

ويتحدث محمد أبو داود خلال البرنامج عن كواليس أشهر المشاهد التي قدمها، ومواقفه مع كبار نجوم زمن الفن الجميل ورحلة فنية مثمرة امتدت لنحو 50 عامًا.

استضافة ياسمين الحصري لإحياء ذكرى والدها شيخ المقرئين

كما يستضيف البرنامج في فقرة خاصة ياسمين الحصري لتحيي ذكرى والدها شيخ المقرئين الشيخ محمود خليل الحصري في ذكرى رحيله الـ٤٣، تكشف خلالها عن ميراث من المواقف التي لاتنسى ورحلته في عالم القرآن الكريم.

موعد برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.





أبرز فقرات برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

يقدم "الستات مايعرفوش يكدبوا" فقرات نوعية مختلفة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وكذلك أخبار خدمية واجتماعية هادفة تهم الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم الشيف محمود سعد وصفات للطبخ بأقل الإمكانيات.