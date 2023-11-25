ماجدة خير الله: "دور كروان مشاكل لا يستحق كل هذه الضجة ولا يحقق إنجاز وبالسعي هتوصل لحلمك "

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر التيك توكر كروان مشاكل في الحلقة الثانية بمسلسل " بطن الحوت " مما آثار جدلًا كبيرًا حوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى غضب الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي أصدر قرارًا بتغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل "بطن الحوت" ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب ولكن كان للناقدة ماجدة خير الله رأي آخر.

الناقدة ماجدة خير الله تكشف رأيها تجاه كروان مشاكل بعد ظهوره في مسلسل بطن الحوت

في ذات السياق كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عن رأيها في حالة الهجوم الذي تعرض له التيك توكر كروان مشاكل، خلال تصريحات صحفية، قائلة أن مشاركة البلوجر في الأعمال الفنية لا يحقق إنجاز ولا يرفع من أسهم العمل لذا من حق المخرج أن يختار الممثلين حسب رأيته حتى إذا لم يعجب الجمهور.

وأشارت إلى أن كروان مشاكل جسد دور بلطجي يعيش في بيئة مليئة بالبلطجة والمخدرات، لكنه لم يجسد دور أستاذ جامعي ولا طالب في الجامعة.

وأضافت:"الكثير هاجم كروان مشاكل لحصوله على دور لا يستحق كل هذه الضجة وأنه بالسعى ستصل إلى حلمك وبالفعل ممثلين لا يستحقون فرصة وحصلوا عليها".

ماجدة خير الله تتحدث عن نجوم مسرح مصر

كما تحدثت ماجدة خير الله عن المواهب الفنية التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي خلال مسرح مصر منهم

محمد أنور، وحمدي الميرغني، الذين بدأوا حياتهم بمهن بسيطة مثل النقاشة ومع ذلك موهبته لم تكن عائق لطريق النجومية والاستمرارية .

أحداث مسلسل بطن الحوت

جدير بالذكر، أن مسلسل " بطن الحوت " تدور أحداث بطن الحوت حول صراع بين شقيقين ضياء وهلال العمري، وهو صراع بين الخير والشر متسوحى من قصة صراع قابيل وهابيل، ويرصد بطن الحوت الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات وأناس تحت خط الفقر.

نجوم مسلسل "بطن الحوت"

ويشارك في بطولة بطن الحوت كل من محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، عصام عمر، يوسف عثمان، حسام الحسيني، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، وبسمة، من تأليف محمد بركات، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.