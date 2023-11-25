نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. السيمفوني بالأسلوب الأذربيجاني على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر علي المسرح الكبير، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد زعيم اذربيجان حيدر علييف وبالتعاون مع سفارتها بالقاهرة.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف، أداجيو وفالس من بالية الجميلات السبع لـ جارا جاراييف، كارفان لـ سلطان هايجبيوف، أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازي.

نبذة عن حيدر علييف

الجدير بالذكر أنه حيدر علييف 1923 - 2003 الرئيس السابق لأذربيجان والزعيم القومي العام،عمل طوال حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان شهد عهده فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة، دخلت أذربيجان بقيادته مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر وأصبحت دولة فاعلة في المجتمع الدولي ولفتت أنظار العالم إلى الدولة الصاعدة في منطقة القوقاز، كان للسكان القائد الوحيد حتى ان الشعب منحه لقب «الأب».

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

ومن ناحية أخرى، أحييت الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل غنائي، الخميس الماضي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمى، وبمشاركة كل من الفنانة آيات فاروق، والفنان أحمد عفت، والفنانة منار سمير، والفنان سامح منير، والفنان أشرف وليد، والفنانة إيناس عز الدين.