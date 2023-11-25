ملخص أحداث الحلقات الثلاثة من مسلسل " بطن الحوت "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ عرض مسلسل "بطن الحوت" بطولة النجم باسم سمرة ومحمد فراج الذي يتم طرحه عبر منصة شاهد الإلكترونية، حيث تصدر العمل محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، لذا نستعرض في السطور التالية ملخص أحداث الحلقات الثلاثة.

ظهور أحمد داش وأحمد فهمي في "بطن الحوت"

بدأت الأحداث بقتل" هلال "باسم سمرة، لـ أحمد داش الذي ظهر ضيف شرف، خلال أحداث الحلقة الأولى، وهنا بدأت الحرب مع أحمد فهمي الذي بدأ يصارع باسم سمرة بسبب سرقته " المخدرات"، التي استولى عليها بعد قتله لـ أحمد داش، ووصل تكلفتها إلى 100 مليون جنيه.

خلاف محمد فراج مع باسم سمرة

ظهر محمد فراج بدوى شقيق باسم سمرة دور الشيخ الذي لا يقبل على نفسه مال حرام ويكون على خلاف دائم مع شقيقه، وحين يعرض باسم عليه العمل معه في تجارة المخدرات يرفض.

أبرز شخصيات مسلسل بطت الحوت

وظهرت الفنانة سماح أنور بشخصية الأم فيما ظهرت أسماء أبو اليزيد بدور زوجة باسم سمرة، ومن ضمن الأحداث تظهر فتاتين انجبهم باسم سمرة واحدة منهن جسدت دورها الفنانة زينب غريب التب تقرر الزواج رغمًا عن والدها ويساعدها في ذلك عمها محمد فراج، الذي يشهد على عقد زواجها ويخبر المأذون أن والدها متوفي.

وظهر عبد العزيز مخيون بشخصية والد أسماء أبو اليزيد زوجة باسم سمرة الذي قام بتوريطه في المخدرات ثم تراجع بعد تهديد أحمد فهمي له ولم يستجيب باسم سمرة لكل الضغوطات والتهديدات رغم فشله في بيع المخدرات.

القبض على باسم سمرة

ويتم القبض على باسم سمرة عندما حاول البحث عن مشتري للمخدرات وكان ذلك أول انتقام من أحمد فهمي له.



وحاول محمد فراج أن يبحث عن محامي لخروج شقيقه من السجن والبحث عن الأموال المتبقية عند التجار ولكنه يفشل وعندما قابل الفنانة بسمة " المحامية " طلبت منه 10 مليون جنيه مقابل براءة شقيقه.

مقتل ابنة باسم سمرة

وخلال ظهور باسم سمرة في السجن زاره المساعد الشخصي وهو الذراع اليمين له ضمن أحداث العمل وأبلغه بسلوكيات ابنته ومقابلتها لشاب وتسهر معه لليوم التالي، وذلك تسبب في دخوله في حالة صدمة.

وفي نهاية الحلقة الثالثة مصرع ابنة باسم سمرة وهذا ما هدد به أحمد فهمي لمحمد فراج شقيق "باسم " إذا لم يدله على مكان المخدرات سوف يأذي أهل البيت.



أحداث مسلسل بطن الحوت

جدير بالذكر، أن مسلسل " بطن الحوت " تدور أحداث بطن الحوت حول صراع بين شقيقين ضياء وهلال العمري، وهو صراع بين الخير والشر متسوحى من قصة صراع قابيل وهابيل، ويرصد بطن الحوت الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات وأناس تحت خط الفقر.

نجوم مسلسل “بطن الحوت”

ويشارك في بطولة بطن الحوت كل من محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، عصام عمر، يوسف عثمان، حسام الحسيني، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، وبسمة، من تأليف محمد بركات، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.