نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دور نبيل عيسى في مسلسله الرمضاني المقبل.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان نبيل عيسى، تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، مشيرًا أنه يشارك في رمضان المقبل بمسلسل من 15 حلقة من إنتاج أبو ظبي.

تصريحات نبيل عيسى مع شيرين سليمان

وأضاف الفنان نبيل عيسى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن جملة «ما أخذتش حظي» سمعتها كثيرًا، لافتًا إلى أنه يلوم نفسه في بعض الأحيان؛ بسبب أنه لم يتطور بشكل كبير مثل الآخرين.

نبيل عيسى:بمثل الحاجة اللي بشوف نفسي هقدر أعملها

وأكد الفنان نبيل عيسى أنه يتعلم من أخطائه كثيرًا، وهذا يظهر في مشواره بنجاح بطيء، معلقًا:«الناس بتحبني ودا نجاح بالنسبة لي، وبمثل الحاجة اللي بشوف نفسي هقدر أعملها».

نبيل عيسى:هاوي التصوير وعنيا حلوة.. وأفضل سفرية كانت في زامبيا

وبشأن صوره على السوشيال ميديا، قال الفنان نبيل عيسى: «هاوي التصوير وعنيا حلوة وشاطر في الحتة دي، وأفضل سفرية كانت في زامبيا ودخلت الغابات الاستوائية وتصورت مع الحيوانات المفترسة زي الأسد ووحيد القرن، ودا من حبي للطبيعة والمغامرة».

وعلق نبيل عيسى قائلًا:«بحب جنوب سيناء في مصر بجبالها وأكلها والطبيعة اللي هناك، ونفسي أعمل كامب ومزرعة في نويبع، وطابا ودهب من الأماكن اللي برشحها لأي حد يزور وحابب جو الطبيعة في جنوب سيناء».

نبيل عيسى:أنا من الشخصيات اللي صعب تعيش خارج مصر

وبشأن هوليود، قال نبيل عيسى: نفسي مشهدين وأخد رصاصة وأموت عادي، وعلشان يجيلي لازم أقعد سنة هناك على الأقل، وأنا من الشخصيات اللي صعب تعيش خارج مصر، وأفلام المغامرات والإثارة دي من أفضل الحاجات اللي أجربها».

واختتم: «تمنيت أعمل دور شخصية تاريخية قديمة، وبحب أسمع مزيكا «الراجي» والكلاسيكي، وبجهز لمسلسل جديد مع مخرج سوري، والمسلسل هيكون 15 حلقة تذاع في رمضان، من قصة واقعية، والفنانين كلهم هيكونوا مصريين، وإنتاج أبو ظبي».



