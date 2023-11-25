كاظم الساهر يقترب من ربع مليون مشاهدة لأغنية "Hold your fire"

القاهرة - محمد ابراهيم - اقترب الفنان كاظم الساهر، من تحقيق ربع مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة "Hold your fire" التي دعم من خلالها شعب فلسطين، وطرحها عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



تفاصيل أغنية كاظم الساهر

فكرة وألحان الفنان كاظم الساهر وكلمات توم لو، والتوزيع الموسيقي للفنان المبدع ميشال فاضل، وأُنتجت بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، بقيادة بريندا فونجوفا.

وكان قد طرح الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، أغنية "Hold your fire" التي تدعم فلسطين، إذ نشر الأغنية، وعلق عليها: "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه، لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصا مشيرًا إلى التبرع بعائدها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية".

ما هي آخر حفلات كاظم الساهر؟

وكان قد أحيا كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان "الغناء بالفصحى"، حضره عدد كبير من الجمهور المُحب للفنان كاظم الساهر، وأغانيه، لأنه أشهر من يغني باللغة العربية الفُصحى، كما اعتاد تقديم أشهر القصائد الرومانسية بلغة الضاد.

تُداولت مقاطع من حفل كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى، وهو يمازح جمهوره عندما طلبوا منه تقديم أغان رومانسية بعينها ليقول:" الله يكون بعوني".