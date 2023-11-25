نبيل عيسى يكشف سر إتقانه اللغة الإيطالية في "الغرفة 207".. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان نبيل عيسى أن بدايته الفنية كانت كوميدية في فيلم "يانا يا خالتي"، مع الفنان محمد هنيدي في دور “فودة“، الذي ترك أثرًا كبيرًا في عقول المشاهدين.



تصريحات نبيل عيسى مع شيرين سليمان

وأضاف الفنان نبيل عيسى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الابتكار في عمل المشاهد ليس بالأمر اليسير، مشيرًا إلى أن مسلسل “ما تيجي نشوف” احتاج مشاهد زيادة وهذا كان وفق السياق الدرامي ورؤية المخرج.

وبشأن تصميم منزله، قال الفنان نبيل عيسى أحب الزرع والأشجار خاصة في مرحلة سكني بمفردي من مبدأ المسئولية، معلقا: بقيت مدمن زرع دلوقتي لما بدأت أسكن لوحدي، وعندي زرع من 10 سنين عايش معايا.

نبيل عيسى:محمد فراج وخالد كمال من أقرب الناس لي في المجال

وكشف نبيل عيسى عن أقرب أصدقائه في الوسط الفني، معلقًا:«محمد فراج وخالد كمال من أقرب الناس لي في المجال، ولما بنكون فاضيين يوم الجمعة بنقعد في المحمية الخاصة بي في البيت، وناس كتير اتعلمت مني الزرع».

نبيل عيسى يكشف عن سر إتقانه اللهجة الإيطالية

ولفت نبيل عيسى إلى أن العمل في "الغرفة 207 "مع محمد فراج كان مختلف جدًا، لأنه قصته مميزة تشبه الأعمال الأوروبية، معلقًا:" كنت مجبر أقول كل الدور باللغة الإيطالي، وعلى مدار شهرين أخدت كورسات مع مدرس لغة إيطالية عشان أتقن اللهجة واللغة".

