نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعليم الفتيات " و"تقبل الآخر" في نقاشات قصور الثقافة بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الأنشطة والفعاليات بالمواقع الثقافية بمحافظة مطروح.

أهمية تعليم الفتيات

وأقام بيت ثقافة براني محاضرة بعنوان "أهمية تعليم الفتيات" بالمدرسة الإعدادية، احتفالًا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحدث خلالها الشيخ محمد الليثي عن مكانة المرأة في الإسلام، ودورها في إعداد جيل سوي من الشباب، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الفتاة منذ الصغر بالشكل الذي يجعلها شريكة في بناء الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال التعليم الجيد والوعي المجتمعي، والمشاركة في كافة الأمور الحياتية.

الاختلاف وتقبل الآخر

من ناحية أخرى أعد بيت ثقافة الضبعة محاضرة بعنوان "الاختلاف وتقبل الآخر" تحدث خلالها روماني كمال عن مفهوم الاختلاف، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بين الأفراد دون تمييز، فأخلاق الشخص ومستواه العلمي هما من يحددا مكانته.

فن النثر

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، نظم نادي أدب قصر ثقافة الطفل لقاء بعنوان "فن النثر" بالمعهد الأزهري النموذجي للبنين، أوضح خلاله د. فارس عبد الشافي، الفرق بين النثر والشعر من حيث الشكل والتكوين، ثم تطرق للحديث عن بناء النص النثري ومكوناته، وأهم الأدباء المصريين والعرب ممن برزوا في كتابة هذا النوع الأدبي.

كما قدّم الشاعر والأديب علاء أبو خلعة ورشة أدبية تحدث خلالها عن بحور الشعر والفرق بينها، مقدما مجموعة من القصائد الشعرية كنماذج توضيحية للطلاب.

ورش فنية

واستمرارًا للاحتفال بعيد الطفولة نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة لتصميم طاووس مجسم باستخدام الصدف وأقمشة معاد تدويرها، بالمدرسة الإعدادية للبنات.



وأقام نادي التذوق البصري بقصر ثقافة مطروح محاضرة لتعليم أساسيات الخط العربي للمدربة فريدة إمبابي.

كما نفذ بيت ثقافة الضبعة ورشة مشغولات يدوية بالخرز، ولأول مرة في قصر ثقافة مطروح أقامت الفنانة نهلة عبد القادر ورشة لتعليم الفتيات فن الريزن.

بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بطريقة مبسطة، لأطفال مركز تبارك لذوي الاحتياجات الخاصة.

