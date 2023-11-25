نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أزمة بسمة بوسيل ومحمد عبده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثارت الفنانة بسمة بوسيل جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بعد طرحها كوفر لأغنية "الأماكن" للنجم محمد عبده، مما آثار غضبه، ودفعه لتحرير بلاغًا لمقاضاتها بسبب إعادة غناء أغنيته، دون استئذانه والحصول على موافقته.



بسمة بوسيل مهددة بالمقاضاة بسبب أغنية "الأماكن"

وصرحت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرضها للتهديد بالمقاضاة، بسبب الكوفر التي طرحته مؤخرًا لأغنية الأماكن وأهدته لروح والدها، وذلك من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت بسمة بوسيل من خلال خاصية "استوري" قائلة: “حتى الكوفر بتاع الأماكن اللي كنت عملاه لبابا قال عايزين يقاضوني عشانه، مش فاهمة ليه أنا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على أنه يعمل كوفر.. بجد زعلانة إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا.. أنا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني.. عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغني حاجة ليا.. إلا لو الموضوع حاجة تانية”.

تضامنًا مع أطفال فلسطين.. بسمة بوسيل تطرح "أعطونا الطفولة"



ومن جانبه، كانت بسمة بوسيل، قد طرحت مؤخرًا أغنية "أعطونا الطفولة" بصوتها، تضامنًا مع أحداث غزة، والانتهاكات والعنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الصهيوني، من إبادة جماعية وغارات جوية وقصف الذي يشنه على أهالي غزة والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين، وقد أشاد النجم تامر حسني بغناء طليقته بسمة بوسيل للأغنية.

ونشرت بسمة بوسيل فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة:" ما أبشع العالم في أعينهم ! عالم جرد من انسانيته ومبادئه.. لن نفعل شيئًا إلا ذرف الدموع.. ولكن الله حق ! سامحينا يا فلسطين".