هيئة الكتاب تصدر الجزء الخامس من موسوعة تاريخ السينما في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الجزء الخامس من موسوعة تاريخ السينما في مصر بداية من 1949 إلى آخر 1950 للكاتب أحمد الحضري.



تفاصيل الجزء الخامس من كتاب تاريخ السينما في مصر

في هذا الجزء الخامس من كتاب تاريخ السينما في مصر يتناول أحمد الحضري، عامين فقط من هذا التاريخ، وهما العامان من بداية 1949 إلى نهاية 1950، بالبحث والتوثيق، وتضم 92 فيلمًا روائيًا طويلًا، إلى جانب الأفلام التسجيلية والقصيرة وباقي ما يهمنا من أحداث تلك السنوات.



وراعى أحمد الحضري عند إعداد هذا الجزء الخامس تقديم النقاط نفسها التي راعاها في الأجزاء: الأول، والثاني والثالث والرابع، واستعرض منهجية التوثيق التي استخدمها والخصها فيما يلي:

احتواء الكتاب على البيانات والمعلومات الخاصة بسنة واحدة



كل فصل من هذا الكتاب يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بسنة واحدة، حتى يسهل الرجوع إلى أي حدث حسب السنة التي وقع فيها.



فضل أن ينقل نص ما ورد في الجرائد والمجلات والكتب عن كل خبر أو حدث، سواء بالكامل أو باختيار أجزاء منه، حسب الموقف، وأبرز هذه النصوص حتى يميزها القارئ بسهولة، مع ذكر اسم المرجع وتاريخه ورقم الصفحة ورقم العمود (أحيانًا)، حتى يسهل على القارئ أن يرجع إلى المستند الأصلي وأن يطلع على النص الكامل إذا أراد.

تناول كل ما نقله عن الجرائد والمجلات والكتب

كما تناول كل ما نقله عن الجرائد والمجلات والكتب مذكور بنص كلماته دون أي تدخل منه؛ حتى لا يؤثر في المعنى الأصلي بأي حال من الأحوال، وحتى يحتفظ بطابع صحافة تلك السنوات في تعبيراتها، وترتيب الأفلام المصرية الروائية الطويلة، وكذا أرقام تسلسلها يتبع تاريخ أول عرض لكل منها، وفى حالة اشتراك فيلمين مصريين أو أكثر في نفس يوم بدء العرض، يتم ترتيب أسماء الأفلام حسب ترتيب الحروف الأولى لكل اسم منها طبقًا للترتيب المعروف الحروف الهجاء.