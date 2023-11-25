فن ومشاهير

ميرهان حسين تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها الكبيرة بتعاونها لأول مرة مع النجم هاني سلامة في مسلسل "الذنب"، لافتة إلى أنها تجسد شخصية تدعي "سميرة" وتعمل محامية. 

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ميرهان حسين تكشف كواليس تعاونها مع هاني سلامة

 

وأكدت ميرهان حسين في بيان صحفي لها أن دورها يجمعها بالنجم هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق"، لافتة إلى أن العمل يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

 

ميرهان حسين تُعلق على سبب تفضيلها للأعمال الدرامية القصيرة 

 

وأشارت ميرهان حسين إلى أن الأعمال التي تضم ١٠ حلقات من أقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة أهمها وجود السيناريو قبل التصوير، وأيضًا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.

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من هم أبطال مسلسل “الذنب”؟ 
 

مسلسل “الذنب” مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

 

ما هي آخر أعمال ميرهان حسين؟ 


يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مشاركتها في مسلسل "مشوار الونش"، وهو بطولة محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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