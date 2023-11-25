نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل عيسى بعد نجاحه في مسلسل "ماتيجي نشوف": "أنا مش باد بوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان نبيل عيسى، تفاصيل مشاركته في مسلسل ما تيجي نشوف، موضحًا أن المسلسل حقق ردود فعل إيجابية وترك أصداء قوية بين الجمهور.

تصريحات نبيل عيسى

وأوضح نبيل عيسى خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن دوره في مسلسل ما تيجي نشوف، وقدرته على تنفيذ السيناريو بصورة جيدة ساعد على نجاح المسلسل، معقبًا: «ظهوري بشخصية الباد بوي، ثم تغير في سلوك الشخصية والتزامه بالأصول ساعد على خدع الجمهور، وإكساب ثقته».

وتابع نبيل عيسى:" شخصية الباد بوي في المسلسل لا تتشابه كثيرًا مع شخصيته، كما أن الملابس التي ظهرت بها في المسلسل كانت من تصميم زميلته".

نبيل عيسى: تعرضت للعديد من الضغوطات في حكاية “ما تيجي نشوف”

وأوضح نبيل عيسى، أنه تعرض للعديد من الضغوطات لإنهاء تصوير مسلسل ما تيجي نشوف، موضحًا: « صورنا عدد حلقات كتير في وقت قليل، كمان سافرنا للساحل صد رد أرهقنا كثيرًا، إحنا كنا بنصور 20 ساعة في اليوم».

ما هي آخر أعمال نبيل عيسى؟

يذكر أن آخر أعمال نبيل عيسى كان مشاركته في حكاية "ماتيجي نشوف" إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ومستوحى من رسائل كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، والحكاية من بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، وضيف الشرف محمد علي رزق، إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وياسمين ميشيل، وإخراج محمد الكبير.