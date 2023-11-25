نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على مواعيد مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النجم شريف سلامة، عرض أحدث اعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العودة"،ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات المسلسل غدًا الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.



مواعيد عرض مسلسل “العودة” عبر dmc



ويبدأ عرض أولى حلقات المسلسل بداية من غد في الساعة الثامنة مساءً على قناة DMC، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي، فيما يعرض المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

من هم أبطال مسلسل "العودة"؟



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم شريف سلامة،محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل العودة



تدور أحداث مسلسل العودة في إطار الإثارة والتشويق حول شخصية أدم الشاب الصعيدي والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة الذي يسافر من محافظة الأقصر إلى القاهرة بحثا عن شقيقه، والذين اختفوا في ظروف غامضة، وتستمر الأحداث حيث نتقابل البطلة مع البطل.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة، مشاركته في مسلسل “ورق التوت”، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سماء إبراهيم، محمد كيلاني، آية سليم، مصطفى منصور، ليلى العربي، محمد شفيق، يارا جبران، عمرو صالح، محمد ناصر، يوسف الأسدي، وغيرهم من النجوم من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر، إخراج حسام علي، وقد حاز العمل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه.

