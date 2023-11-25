نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوي عثمان لـ "دوت الخليج الفني": أجسد شخصية سيدة شعبية في مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة سلوى عثمان، حاليًا في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وقالت سلوى عصام، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": أنها تجسد خلال الأحداث شخصية "ماجدة" والدة "عرب" الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان أحمد العوضي، و"ماجدة" هي سيدة من الحي الشعبي وتعيش في بيئة شعبية.



أحداث مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن، حيث يتعرض بطل العمل، الفنان أحمد العوضي، للكثير من المغامرات، أثناء عمله كتاجر للأخشاب، ويدخل في العديد من الصراعات بين العائلات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق.

من هم أبطال مسلسل "حق عرب"؟

ويضم مسلسل "حق عرب" مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال سلوي عثمان

يذكر أن آخر أعمال سلوى عثمان في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وحققا نجاحًا جماهيربًا كبيرًا أثناء عرضهم.