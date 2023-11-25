حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 04:28 مساءً - يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة خلال الفترة من20 إلى 26 نوفمبر 2023 والتي جاءت كالتالي:

• ترأست وزيرة الثقافة اجتماعي الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية وتناقش مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار بالشركة

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اجتماعي الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية، للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

• القومي لثقافة الطفل يعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لـ" اليافعين"

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أطلقها المركز في فبراير الماضي، والتي تضم 6 أسماء هم: انتصار عبد المنعم "أجنحة ليست للطيران"، رضا سلام "صدقون ما حدث؟"، صفاء عبد المنعم "جدو نعيم"، عبد العزيز دياب "كائنات ورقية"، مصطفى السيد الششتاوي "مغامرون في جبل الكنوز"، و هاني قدري "متلازمة أمل".

• احتفاءً بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023

80 متدربًا من أبناء الخارجة والداخلة يعرضون أعمالهم في ختام "ابدأ حلمك"

ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023 ، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح سينما هيبس، مساء الاثنين، 20 نوفمبر، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، وفي مساء الثلاثاء 21 نوفمبر يشهد مسرح قصر ثقافة موط، تخرج دفعة "ابدأ حلمك" لشباب مدينة الداخلة.

• الخارجة تستطيف شباب ملتقى "أهل مصر"

ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023 ، تستضيف مدينة الخارجة، ملتقى "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية ضمن برامج العدالة الثقافية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويشارك به شباب ستة محافظات حدودية وتقدم لهم برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بهذه المحافظات وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر.

• القومي لثقافة الطفل.. 1500 لوحة من ٢٠ دولة للمشاركة بمسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"

انتهى المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "مصر في عيون أطفال العالم" في دورتها الـ 35، التى ينظمها بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتهدف للتعرف على رؤية وانطباع أطفال العالم عن جمهورية مصر العربية "تاريخها- حاضرها- مستقبلها" وذلك في الجوانب الاجتماعية والسياسية والتاريخية.

• العنف ضد المرأة في صالون ثقافي بالأوبرا

بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، من خلال ادارة النشاط الثقافي والفكري، صالونًا ثقافيًا بعنوان "العنف ضد المرأة من أين إلى أين"، يشارك فيه الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الاعاقة، الكاتبة سلوى بكر، الدكتورة رانيا يحيي - عضو المجلس القومي المرأة، الدكتور سعد الدين الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وذلك فى الخامسة والنصف مساء الخميس 23 نوفمبر على المسرح الصغير.

• الإعلان عن تفاصيل مشاركة مصر بمعرض "شينزن" الدولي للصناعات الثقافية بالصين.

عقد الدكتور وليد قانوش، قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويانج رونج هاو المستشار الثقافي للسفارة الصينية - مدير عام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن المشاركة المصرية بالدورة الـ 20 من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية ICIF، والذي سوف يقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024 ، حضر المؤتمر محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، ليو ون بين - نائب رئيس جمعية شينزن للتبادل الثقافي الأجنبي، ودينج شيزهاو - رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية ورئيس مؤسسة صحافة شينزن.