انت الأن تتابع خبر أبطال مسلسل بطن الحوت.. تعرف عليهم بعد تصدره التريند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر جميع أبطال مسلسل بطن الحوت التريند في الساعات الأخيرة الماضية بعد إثارة الجدل الكبير الذي سجله مؤخراً، وأيضاً يريدون معرفة موعد عرضه والقنوات المخصصة لعرضها، وذلك بسبب مشاركة فيه لأول التيك توكر كروان مشاكل والذي تسبب في نشر الكثير من التساؤلات حوله.

مسلسل بطن الحون

ويريد الجميع معرفة كل التفاصيل الخاصة بمسلسل بطن الحوت وهو يعرض على منصة شاهد الرقمية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ 11 مساءاً بتوقيت القاهرة، وأيضاً في تمام الساعة الـ 12 صباحاً في الدول العربية، وهو من أهم المسلسلات العربية التي يريد متابعتها جميع المشاهدين.

ويعرض المسلسل 15 حلقة وهو يدور حول الشاب الفنان محمد فراج وشقيقة الفنان باسم سمرة، وهم يظهروا في شكل مختلف تماماً الأول ملتزم دينياً والأخر يبيع المواد المخدرة مع الكثير من الأشخاص وهو واحد من ضمن أعضاء العصابة الذي يترأسها الفنان القدير عبد العزيز مخيون، والشقيقان يعملوا بشكل عام في صناعة الفخار.

أبطال مسلسل بطن الحوت

ويبحث عدد كبير من الأشخاص في الوقت الحالي عن أبطال مسلسل بطن الحوت وهو الذي تصدر التريند في الساعات الأخيرة الماضية، وهو يقدم الصراع الأزلي الذي يحدث بين كلاً من الخير والشر وأحداثه تثير الكثير من التساؤلات حول الأخلاق والمبادئ التي توجد في ظل الظروف الصعبة.

ويقدم الكثير من الفنانين الأدوار المختلفة في مسلسل بطن الحوت وهم كلاً من الفنان محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، ويقدم فيه أحد الأدوار التيك توكر كروان مشاكل وفيه الكثير من الفنانين الآخرين، وهذا العمل الدرامي المميز أخرجه وألفه أحمد فوزي.