نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل زينهم الأكثر مشاهدة ويحتل المركز الأول على منصة Watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع مسلسل زينهم لأحمد داود تصدر قائمة الأكثر مشاهدة علي منصة Watch it ليحتل المركز الأول بعد عرض أول خمس حلقات من المسلسل، حيث جائت ردود أفعال الجمهور إيجابية وارتبطوا بشخصية دكتور زينهم طبيب المشرحة الغير تقليدي الذي يتحدث دائما مع والده المتوفي ومعاونة جيمي الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسير لبعض القضايا.



أبطال مسلسل زينهم



مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، هناء الشوربجي، محمد أبو داوود، يارا جبران.



مواعيد عرض مسلسل زينهم

ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا.

ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً.

كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء.

ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.

كما يُعرض أيضًا عبر منصة watch it.





برنامج الكونتينر

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

أحمد داود يستعد لفيلم أولاد رزق الجزء الثالث

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنية مصري.