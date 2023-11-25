نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. أسرة المنتج الراحل محمد حسن رمزي تتلقي عزاء فقيدهم صلاح رمزي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتلقي مساء اليوم السبت أسرة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي رئيس ومؤسس شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي

مكان عزاء المنتج الراحل صلاح رمزي

عزاء فقيدهم الشاب صلاح رمزي نجله المنتج الراحل محمد حسن رمزي وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب بعدما شيع جثمان الراحل صلاح رمزى الأربعاء الماضى، وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الراحل صلاح رمزى ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزى

وفاة المنتج الراحل صلاح رمزي



وكان شريف رمزى أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

هكذا ودع شريف رمزي شقيقة المنتج الراحل صلاح رمزي

كما ودع شريف رمزى، شقيقه صلاح رمزى بكلمات مؤثرة عبر "انستجرام" قائلًا: "مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله،.. صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة من يوم ما إتولد، حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره بس مفيش حد غالي علي ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".

من هو المنتج الراحل صلاح رمزي؟

ويذكر ان المنتج الراحل صلاح رمزي، هو رابع أبناء المنتج والموزع السينمائي الراحل محمد حسن رمزي، وهم شريف، وشهد، وحسن، عمته الفنانة هدى رمزي، نوفمبر 2021، كان الراحل، وراء تصدر عمته قوائم تريند مواقع التواصل، إذ ظهرت في حفل عقد قرانه، دون الحجاب، عانى الراحل، من أزمة صحية مفاجئة في بداية أغسطس 2022، وفقد القدرة على النطق والحركة، ودخل خلال تواجده بالمستشفى في حالة غيبوبة، 16 أغسطس طالب شريف رمزي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بالدعاء لشقيقه، مؤكدا أن حالته حرجة، أكتوبر 2022 خضع الراحل صلاح رمزي، لعملية جراحية بالمخ، واعتاد الفنان شريف رمزي مطالبة متابعيه الدعاء لشقيقه الذى يعاني من المرض منذ فترة طويلة حتى أعلن وفاته اليوم الأربعاء.