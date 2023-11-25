«الرسم الرقمي» حلقة عمل بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور

صور عبدالله بن محمد باعلوي

اقيمت بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور حلقة عمل حول الرسم الرقمي، والتي تأتي ضمن انشطة وبرامج جماعة فن ولون التشكيلية بمركز شؤون الطلبة، هدفت حلقة العمل والتي نفذتها الطالبة ريان بنت رفيق البلوشية الى التعريف بكيفية الرسم الرقمي باستخدام برنامج ibisPaint x..

وقد تعلم المشاركون أساسيات الرسم الرقمي والرسم التوضيحي باستخدام البرنامج المستخدم، واكتسب الطلبة لمحة تاريخية عن الفن ونظرية الرسم، كما قام المشاركون بإنشاء شخصياتهم الخاصة ووضعها في بيئة رقمية وتجربة تنسيقات وأنماط رقمية مختلفة مما ساعدهم على اكتشاف أسلوبهم الشخصي، واختتمت حلقة العمل بعرض المشاركين أعمالهم الفنية وأشاد المشاركون باستفادتهم منها، وذلك من خلال أعمالهم والمستوى الذي وصلوا إليه من تجربتهم الأولى في الرسم الرقمي.

الجدير بالذكر أن أهداف جماعة (فن ولون) هو تعريف القيم الجمالية والفنية لمكونات البيئة والحرف الشعبية والعمل على تطويرها بأفكار مبتكرة وفقا لقدرات الطلبة وتعريف خامات البيئة وعلاقتها بأساليب التنفيذ في الفنون التشكيلية، والعمل على ترشيد استهلاكها، وتنمية قدرات الطلبة على الذوق الفني للقيم الجمالية.

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