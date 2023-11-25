ندوة «رحلات سلاطين البوسعيد» الأربعاء المقبل بصحار

صحارـ «الوطن» :

يستضيف جامع السلطان قابوس بولاية صحار مساء الأربعاء المقبل ندوة بعنوان (رحلات سلاطين البوسعيد بين سلطنتي زنجبار ومسقط وعمان) ، يشارك في الندوة عدد من المختصين وهم : الدكتور سليمان المحذوري والدكتور محمد الريامي والدكتور سليمان الكيومي والدكتورة بهية العذوبية ووليد النبهاني وأحمد الشبلي، وتديرها الدكتورة هدى الزدجالية وتأتي الندوة بتنظيم من النادي الثقافي. ويصاحبها معرض يحوي صورا ومخطوطات ووثائق تاريخية.

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