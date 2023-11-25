مسقط ـ «الوطن» :

يشارك الفيلم الوثائقي القصير (لن تغوص وحيداً) للمخرج فهد الميمني المحاضر بقسم التصوير الضوئي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقة وعضو جمعية السينما العمانية في الدورة العاشرة لمهرجان السينما والبحر بسيدي أفني بالمملكة المغربية. يتناول فيلم (لن تغوص وحيداً) عن عالم أعماق البحار والمحيطات حيث يبرز جمال الطبيعة والحياة البحرية بجزر الديمانيات ، هذا العالم الذي يحتضن كائنات نادرة كما يحكي الفيلم قصة البحار العماني فيصل اليزيدي وأحمد البوسعيدي وعلاقتهم الوطيدة بهذا العالم الساحر، حيث يتقاسمان تجاربهما ومغامراتهما بين البر والبحر. ويتعمق الفيلم في تفاصيل هذا العالم الغامض ويكشف عن عوالم مختلفة تحت سطح الماء، مع مشاهد تأخذ الجمهور في رحلة استكشافية لاكتشاف الجمال. وقد حاز فيلم لن تغوص وحيداً على العديد من الجوائز من ضمنها جائزتين في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي، وجائزة المركز الاول بمهرجان الداخلية السينمائي الدولي كما تم اختيار الفلم للمشاركة بعدد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لأفلام البيئة في جمهورية روسيا الاتحادية ومهرجان آي.آم. اي بالمملكة المتحدة ومهرجان أفلام السعودية ومهرجان شفشاون الدولي بالمملكة المغربية ومهرجان كازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «لن تغوص وحيدا» يشارك فـي مهرجان السينما والبحر فـي المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.