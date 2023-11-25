23700 زائر لمتحف عمان عبر الزمان فـي إجازة العيد الوطني

منح ـ العُمانية: استقبل متحف عُمان عبر الزمان بولاية منح خلال إجازة العيد الوطني الـ53 المجيد أكثر من 23700 زائر من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وذكرت مزنة بنت سليمان الحوسنية إدارية إعلام بمتحف عُمان عبر الزمان: أن إدارة المتحف كانت على استعداد تام لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار خلال الإجازة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات كتمديد ساعات الزيارة، وإسناد عدد إضافي من الموظفين، والكثير من التسهيلات التي تمكن الزائر من الدخول للمتحف والتعرف على تاريخ عُمان ونهضتها المباركة من خلال قاعات العرض المتحفي (قاعة التاريخ /‏ قاعة عصر النهضة)، كما يمكنهم أيضا الاستمتاع بمرافق المتحف الأخرى.

وأضافت أن المتحف نظم خلال هذه الإجازة حزمة من البرامج التدريبية تضمنت برنامج الخيوط العجيبة، وبرنامج نقوش عُمانية، وبرنامج فن حرق الخشب، وبرنامج ترميم الفخاريات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، كما تم عرض الفيلم الوثائقي للمتحف في قاعة المحاضرات. وأكدت على أن إدارة المتحف تسعى إلى تسهيل عملية حجز التذاكر في الأيام القادمة عن طريق مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتي ستكون متاحة قريبا للزوار. جدير بالذكر أن قاعات العرض المتحفي تستقبل الزوار من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، وفي يوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى السابعة مساء.