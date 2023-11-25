تكريم أوكسي عمان فـي احتفالات يوم الشباب العماني

مسقط ـ «الوطن» :

شهدت احتفالات يوم الشباب العماني الأخيرة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب مؤخرا تكريم شركة أوكسي عُمان لمساهماتها المستمرة في برامج الشباب في سلطنة عمان. أقيم الاحتفال في الموج مسقط تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، كما حضر الحفل ستيفن لوفر الرئيس والمدير العام لشركة أوكسي عمان إلى جانب كبار مسؤولي الشركة.

يُشار إلى أن أوكسي عمان قامت برعاية مجموعة متنوعة من المبادرات المهمة القيِّمة التي تركز على الشباب في عُمان، بما في ذلك رعايتها الاستراتيجية لمركز الشباب ـ عُمان، الذي يُعد أحد مبادرات وزارة الثقافة والرياضة والشباب الهادف إلى إيجاد مراكز متكاملة للشباب العماني، مع خطط للتوسع فيها في جميع محافظات سلطنة عمان. وعلى مدار السنة الماضية، أجرى مركز الشباب حلقات عمل افتراضية لأكثر من 20 ألف مستفيد من الشباب، بما في ذلك رواد الأعمال الشباب العمانيين في جميع أنحاء سلطنة عمان.

تعليقًا على هذه المناسبة قال ستيفن لوفر: نحن متحمسون للاحتفاء بيوم الشباب العماني، ويسعدنا حصاد هذه الجائزة تقديراً لسنوات دعمنا لتنمية الشباب بدءًا من مجالات الرياضة والترفيه، وصولًا إلى مجالات ريادة الأعمال والمجالات الثقافية والفنية. ومن منطلق مسؤوليتها المؤسسية، تؤمن أوكسي عُمان أنه من المهم للسلطنة تعزيز ودعم برامج الرفاهية والتنمية للشباب العماني. ومن خلال برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة، نواصل التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز تنمية الشباب في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما قامت أوكسي عُمان برعاية مشاريع مثل برنامج دوت نكست للتطوير الريادي في التقنيات المتقدمة لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب، وبرنامج الأيام الرياضية لطلاب المدارس، وبرنامج أوتاد للطباعة ثلاثية الأبعاد للمدارس في جميع أنحاء سلطنة عمان.

جديرٌ بالذكر أن هذه الرعاية تندرج تحت مظلة أوكسي عُمان للشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع الأطراف الرئيسية ذات العلاقة، وهي جزء من مسعى الشركة والتزامها طويل الأجل لدعم البرامج التي تُعزِّز النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامة والتي لها آثار إيجابية على المجتمعات المحلية.