فن ومشاهير

محمود التهامي يكشف تعرض والده الشيخ ياسين لوعكة صحية مفاجئة

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القاهرة - محمد ابراهيم - بسبب مرض والده.. محمود التهامي يلغي جولته الفنية في الإمارات

أعلن المنشد والفنان مجمود التهامي عن إلغاء جولته الفنية الحالية في الإمارات وتأجيل جولته في ماليزيا بسبب مرض رااده الشيخ ياشين التهامي.

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محمود التهامي يحضر لـ مهرجان أبوظبي للفنون

 

 

وكشف محمود التهامي عن اضطراره العودة اليوم من الإمارات وقطع جولته الفنية التدريبية في المراكز الثقافية في دبي وجلسات تحضيرات مهرجان أبوظبي للفنون ليعود إلى مصر فور علمه بمرور والده الشيخ ياسين بوعكة صحية مفاجئة.

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تاجيل كافة أنشاطه محمود التهامي

 

وقرر التهامي الإعلان بشكل رسمي عن تأجيله كافة نشاطاته الثقافية خلال هذه الفترة من بينها إلغاء جولته الفنية التي كانت مقررة في ماليزيا خلال أيام ومحاضراته التدريبية في المراكز الثقافية في مدينة كاتارا الماليزية، وذلك إلى حين الاطمئنان على صحة والده.

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أغنية "لم أفي"

 

وأتت جولات التهامي الفنية في الإمارات وماليزيا بعد آخر حفلاته الغنائية في القاهرة في ساقية الصاوي منتصف نوفمبر الجاري مع انشغاله في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ألبومه الغنائي الجديد مع روتانا، الذي أطلق أولى بشائره عبر أغنية "لم أفي"، أعاد خلالها إحياء قصيدة من روائع ابن الفارض.

كلمات أغنية "لم أفي"

 

قلبي يحدثني بأنك متلفي
روحي فداك عرفت أم لم تعرف

ومالي سوي روحي وباذل نفسه
في حب من يهواه ليس بمسرف

لم أفي حق هواك لم أفي إن كنت أنت الذي
لم أقضي فيه أسي ومثلي من يفي
حق هواك لم أفي

فالوجد باقي والوصال مماطلي
والصبر فان واللقاء مسوف

وإن اكتفي غيري بطيف خياله
فأنا الذي بوصاله لا أكتفي

لم أفي حق هواك لم أفي إن كنت أنت الذي
لم أقضي فيه أسي ومثلي من يفي
حق هواك لم أفي
 

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محمود التهامي أحيا الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

 

ويذكر ان المنشد الديني محمود التهامي قد أحيا الليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا بالساحة الأحمدية، وسط أكثر من ١٠ آلاف مواطن، حيث ظل يشدو بأجمل الألحان والكلمات الروحانية حتى الساعات الأولى من الصباح مع تجاوب الحاضرين من الجمهور، وشهدت المنطقة المحيطة بالساحة الأحمدية توافد آلاف المريدين من كافة المحافظات للاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث احتشد الآلاف من المريدين بالساحة الأحمدية في مختلف السرادقات المقامة بهذه المناسبة بمشاركة العديد من المنشدين. 

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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