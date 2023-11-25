نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد ثروت يحتفل بعقد قرآن نجله أحمد ثروت عقب أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم مساء اليوم السبت الفنان الكبير محمد ثروت بعقد قرآن نجله المخرج الشاب أحمد محمد ثروت" على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر ولاعبة النادي الأهلي لكرة اليد وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة علي النيل بمنطقة الزمالك ذلك بعدما ألغى مراسم حفل الزفاف والاكتفاء فقط بعقد القران والتبرع بعوائد الحفل لأحد التطبيقات الخاصة بعلاج المرضى.



وقال الفنان محمد ثروت" إنه ألغى مراسم الإحتفال والزفاف من أجل أحداث غزة واكتفى بعقد القران مع المقربين منه، مشيرًا إلى أنه شجع فكرة التبرع لأحد التطبيقات كي تكون الأرباح للخير.



ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الفنانين ولاعبة الكرة وعدد من الإداريين في النادي الأهلي، بالإضافة إلي بعض الشخصيات العامة ومشاهير المجتمع المصري

خطوبة أحمد ثروت ولمى الشواربي

يشار إلى أنه كان أحمد ثروت قد احتفل بحفل خطبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر كرة اليد ولاعبه النادي الأهلي.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل خطبة أحمد محمد ثروت ومن بينهم المطرب أحمد جمال والمنشد مصطفى عاطف.

وظهر العروسين بوصلة رقص أثناء غنائه لأغنية "وجودك فرق"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، ألحان عمرو الشاذلى، ومكس وماستر محمد صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكري.

وحضر حفل الخطوبة أيضًا عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني والرياضي مثل الفنان عبد الرحمن رشدي والكابتن حسن جبر، بجانب النائب محمد الجارحي، والمستشار عمر باسم.

من هو أحمد ثروت؟

هو مطرب ومخرج ومنتج مصري وتحب المطرب محمد ثروت ويبلغ من العمر 32 عاما، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان «يقين» عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي.

كما تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل «الكتيبة 101» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب تجربته السابقة في مسلسل «الاختيار»، والإعلان الرسمي للنسخة الرابعة من «قادرون باختلاف».