نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف فيلم " أنف وثلاث عيون" يكشف لـ دوت الخليج الفني كواليس تحضيراته قبل طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف وائل حمدي كواليس فيلم " أنف وثلاث عيون" قائلا:' لم أقوم بإعادة معالجة فيلم " أنف وثلاث عيون" بل وضعت معالجة جديدة للرواية وليس الفيلم القديم فهناك فرق كبير، فالنص الادبي للروايات التي تتحول لافلام أو مسلسلات قابلة لوضع معالجات جديدة مختلفة، فسبق وقد تحولت الرواية لمسلسل وفيلم وقابلة أيضا لعمل مسلسلات وأفلام بأشكال مختلفة.



أضاف وائل حمدي خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' المعالجة الدرامية للنص الأدبي تختلف من سيناريست لآخر، والفكرة الأساسية بشكل عام كانت عن طريق المنتجة شاهيناز العقاد التي سبق وتعاونا معا من قبل في "هيبتا" وبعد الاتفاق بدأت في البحث عن زاوية جديدة.

وائل حمدي يكشف كواليس العمل مع أمير رمسيس

وتحدث عن كواليس تحضيرات الفيلم مع مخرج العمل:' التحضيرات من أمير رمسيس كانت لطيفة وسهلة لأنه مخرج محترف وسلس في التعاون ويحترم الاسكريبت للغاية، وكانت جلسات مناقشتنا حول السيناريو كان حريص فيها على أن تكون التعديلات بالاتفاق ويفهم الخطوط الأساسية لكي يحافظ عليها.

عرضه في مهرجان البحر الاحمر

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “أنف وثلاث عيون” عن إختيار الفيلم ضمن قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وشاركت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الفيلم عبر إنستجرام وعلقت عليه قائلة: البوستر الرسمي لفيلم “أنف وثلاث عيون”، عن روايةالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أولفي برنامج روائع عربية.



وظهر في البوستر كل من النجم ظافر العابدين الذي يجسد شخصية الدكتور هاشم، حوله النساء التي أثرنّ في حياته وعلاقاته المختلفة خلال الأحداث؛ النجمات صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وأمينة خليلة ونورا شعيشع، بينما يظهر في الخلفية طيف للفنانة جيهان الشماشرجي.