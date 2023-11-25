نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. محطات من حياة خالد الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان خالد الصاوي اليوم بعيد ميلاده، ويمتلك خالد الصاوي في رصيده الفني كممثل أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، يعد أحد أهم الممثلين ممن امتلكوا بصمة خاصة جدًا ظهرت فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تميزت بالتنوع الشديد، وهو ما يجعله من القلائل القادرين على تقديم مختلف الألوان الدرامية بتميز شديد.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان خالد الصاوي..

مقطتفات من حياة خالد الصاوي

اسمه خالد جمال عبدالرحمن علي الصاوي، ولد 25 نوفمبر 1963م في الإسكندرية، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون، عمل في بداية حياته كمحام لفترة ووظيفته الحكومية الأساسية هي مخرج في التلفزيون المصري، وحاصل على أجازة دون راتب ويجددها سنويًا لممارسة التمثيل، تزوج في نهاية الأربعينات من عمره وزوجته هي مي كُريّم وتصغره بسنوات وهي حفيدة الزعيم محمد كُريّم قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسى، ارتبط بخطوبة 3 مرات في حياته ولكنه لم يتزوج إلا مرة واحدة وتحديدًا منذ 6 سنوات، كان مغرما بالسينما من طفولته وكان يقفز من سور السينما لمشاهدة أفلام مخصصة للكبار فقط، لا يعتبر أن الشهرة تأخرت عليه رغم أنه كان يمثل منذ تخرجه ولم تصل له الشهرة إلا بعدما تجاوز الأربعين من عمره، عمل في مهن مختلفة مثل محام، ومساعد مخرج، ومؤلف تلفزيوني، ومخرج تلفزيوني، وناشط سياسي، مما جعله يرى الحياة من وجهات نظر مختلفة، بدأ حياته الفنية ببعض الأدوار الصغيرة وعمره 26 عاما، وعمل مع الفنانة نبيلة عبيد في فيلم «درب الرهبة»، وكان يؤدي دور وكيل نيابة، يربي 5 كلاب في منزله ومنهم «كلبين بلدي» ومشهور عنه عشقه لتربية الكلاب.

مسيرة فنية حافلة لخالد الصاوي

بدأ خالد الصاوي التمثيل على المسرح الجامعي واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة تيمور للابداع المسرحى لعامى 1990، 1991عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل، من أعماله كمخرج المجانين وأوبريت الدرافيل، عمل في مسلسل أحلام العمر، وهو مؤلف قصصي ومسرحي، وشاعر، كما عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، وهو من أعضاء حركة كفاية للتغيير، وهو أيضًا شاعر موهوب له العديد من القصائد الثورية مثل «كأنها نهاية التاريخ» و«أطلع بقي» و«عايز أعيش» والكثير من هذه القصائد تجدها جميعًا على مدونته الإلكترونية.

جوائز خالد الصاوي

حصل خالد الصاوي على عدة جوائز منها: حصل علي جائزة المجلس الأعلى للثقافة في التأليف المسرحى، حصل علي الجائزة الفضية للأفلام القيرة من مهرجان الأذاعة والتليفزيون، حصل علي جائزة احسن ممثل دور ثانى عن دوره في فيلم عمارة يعقوبيان عام 2006، جائزة احسن ممثل دور ثانى من مهرجان الأسكندرية الدولى عام 2007 عن دوره في فيلم كده رضا، حصل علي جائزة الأداء المتميز من المركز الكاثوليكى عام (2008)، حصل علي جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في مسلسل قانون المراغي من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عام 2009، حصل علي تكريم مجلة دبي الثقافية له كشاعر عام 2009، حصل علي تكريم الدورة السابعة للمسرح العربي بالشرقة له عن عطائه للمسرح ممثلًا في الدورة المسرح المصري عام 2010، حصل علي جائزة الإبداع عن دوره في فيلم الفرح من مهرجان أوسكار السينما المصرية عام 2010.

