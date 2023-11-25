في ذكري ميلاده.. أبرز أعمال خالد الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان خالد الصاوي اليوم بعيد ميلاده، ويمتلك خالد الصاوي في رصيده الفني كممثل أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، يعد أحد أهم الممثلين ممن امتلكوا بصمة خاصة جدًا ظهرت فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تميزت بالتنوع الشديد، وهو ما يجعله من القلائل القادرين على تقديم مختلف الألوان الدرامية بتميز شديد.



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز أعمال الفنان خالد الصاوي..



أفلام خالد الصاوي

شارك خالد الصاوي في العديد من الأفلام منها: درب الرهبة، حصل يا سعادة البيه، القانون لا يعرف الحب، كيد العوالم، الحب في الثلاجة، فارس المدينة، كارت أحمر، قشر البندق، جمال عبد الناصر، وحياة قلبي وأفراحه، نحب عيشة الحرية، الباشا تلميذ، أبو علي، دنيا، غاوي حب، ظرف طارق، مهمة صعبة، عمارة يعقوبيان، العيال هربت، كده رضا، حسن طيارة، كباريه، ميكانو، أدرينالين، الفرح، السفاح، الكبار، الفاجومي، الحرامي والعبيط، الجزيرة، الأصليين، أخلاق العبيد، كارما، إطلعولي بره، خيال مآتة، الفلوس، الضيف، ولاد رزق 2، الفيل الأزرق، صندوق الدنيا، للإيجار، أحمد نوتردام، 200 جنيه، 30 مارس، تماسيح النيل، الباب الأخضر، مغامرات كوكو، شمس

مسلسلات خالد الصاوي

أحلام العمر، السقوط في الهاوية، أم كلثوم، نسر الشرق، المحاربون، نسر الشرق 2، قاسم أمين، شباب أون لاين 2، ذنوب الأبرياء، رجل الأقدار القائد الروماني آركاديوس، فجر ليلة صيف، أصحاب المقام الرفيع، محمود المصري، نور الصباح، مباراة زوجية، من أطلق الرصاص، عيون ورماد، قانون المراغي، أهل كايرو، خاتم سليمان، على كف عفريت، تفاحة آدم، الصعلوك، هي ودافنشي، مدرسة الحب ج3، ليالينا 80، اللي مالوش كبير، القاهرة كابول، الاختيار 3، الثمانية، أعمل إيه؟، بالطو د، الكتيبة 101، جت سليمة، سره الباتع، مذكرات زوج

جوائز خالد الصاوي

حصل خالد الصاوي على عدة جوائز منها: حصل علي جائزة المجلس الأعلى للثقافة في التأليف المسرحى، حصل علي الجائزة الفضية للأفلام القيرة من مهرجان الأذاعة والتليفزيون، حصل علي جائزة احسن ممثل دور ثانى عن دوره في فيلم عمارة يعقوبيان عام 2006، جائزة احسن ممثل دور ثانى من مهرجان الأسكندرية الدولى عام 2007 عن دوره في فيلم كده رضا، حصل علي جائزة الأداء المتميز من المركز الكاثوليكى عام (2008)، حصل علي جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في مسلسل قانون المراغي من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عام 2009، حصل علي تكريم مجلة دبي الثقافية له كشاعر عام 2009، حصل علي تكريم الدورة السابعة للمسرح العربي بالشرقة له عن عطائه للمسرح ممثلًا في الدورة المسرح المصري عام 2010، حصل علي جائزة الإبداع عن دوره في فيلم الفرح من مهرجان أوسكار السينما المصرية عام 2010.

من هو خالد الصاوي؟

ولد خالد الصاوي 25 نوفمبر 1963م في الإسكندرية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1985، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون عام 1993، عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم مساعدًا للإخراج، ثم مخرجًا تليفزيونيًا بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة، بدأ بالتمثيل من خلال مسرح الجامعة، واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة تيمور للابداع المسرحى لعامى 1991، 1992 عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل، من أعماله كمخرج المجانين وأوبريت الدرافيل.