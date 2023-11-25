نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. سبب امتناع خالد الصاوي عن الإنجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان خالد الصاوي اليوم بعيد ميلاده، ويمتلك خالد الصاوي في رصيده الفني كممثل أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، يعد أحد أهم الممثلين ممن امتلكوا بصمة خاصة جدًا ظهرت فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تميزت بالتنوع الشديد، وهو ما يجعله من القلائل القادرين على تقديم مختلف الألوان الدرامية بتميز شديد.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب امتناع خالد الصاوي عن الإنجاب..

سبب امتناع خالد الصاوي عن الإنجاب

كان الفنان خالد الصاوي ضيفًا على البرنامج التليفزيوني «حبر سري» في موسمه الرابع، كشف خلال الحلقة عن أسباب امتناعه عن الإنجاب على الرغم من حبه الشديد وتعلقه الكبير بزوجته مي كريم، موضحًا سببين هامين هما «فرق السن بينهما والمشاكل الصحية التي مر بها».

قصة حب خالد الصاوي ومي صبري

جمعت قصة حب كبيرة بين الفنان خالد الصاوي وبين مي صبري، دامت لمدة 3 سنوات قبل إعلان الخطبة، وبدأت منذ أول نظرة، وأول لقاء لهما، خلال أحد مؤتمرات الحزب الشعبي الاشتراكي، وتحديدًا بلجنة الإعلام، حيث تعرفا على بعضهما البعض في الأيام الأولى من ثورة يناير، ثم تطورت علاقتهما مع الأيام والمواقف المشتركة التي جمعتهما معًا، واعلن الصاوي عام 2012 عن خبر خطبته من مي صبري زكي، نجلة الشاعر والمهندس مدحت صبري زكي، وجدها صبري زكي الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في فترة سابقة، وجدها الأكبر هو قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسى الشهيد السكندرى السيد محمد كُرَيِّم، وأقاما حفل زفافه وسط عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين والشخصيات العامة، الذي كان أبرزهم الممثلة منى زكي والمخرج خالد يوسف والممثل خالد صالح ونهى العمروسي والمنتج السينمائي محمد العدل وشقيقه جمال وعدد كبير من الفنانين وأصدقاء العريسين.



حياة خالد الصاوي

اسمه خالد جمال عبدالرحمن علي الصاوي، ولد 25 نوفمبر 1963م في الإسكندرية، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون، عمل في بداية حياته كمحام لفترة ووظيفته الحكومية الأساسية هي مخرج في التلفزيون المصري، وحاصل على أجازة دون راتب ويجددها سنويًا لممارسة التمثيل، تزوج في نهاية الأربعينات من عمره وزوجته هي مي كُريّم وتصغره بسنوات وهي حفيدة الزعيم محمد كُريّم قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسى، ارتبط بخطوبة 3 مرات في حياته ولكنه لم يتزوج إلا مرة واحدة.

