نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو داود: 'شاركت مع فؤاد المهندس في مسرحية "قسمتي".. والزعيم قالي ركز في التمثيل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل اليوم، النجم القدير محمد أبو داوود في ضيافة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي يذاع على شاشة قناة "CBC"، في فقرة خاصة تحدث فيها عن أبرز أعماله الفنية ومشواره الفني، وأسرار في حياته الشخصية.



وصرح محمد أبو داوود في حواره مع الإعلامية منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا، إن تجربته التمثيلية الأولى على خشبة المسرح كانت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية قسمتي، مؤكدًا أن مشاركته فيها كانت مجرد سد خانة، متابعًا: "كنت بشتغل مساعد مخرج في المسرحية دي، وكان في زميل عنده ظرف واختاروني أقدم الدور مكانه".

محمد أبو داوود يكشف علاقته بـ فؤاد المهندس وعادل إمام وأحمد زكي

وتابع محمد أبو داوود حديثه عن مواقفه مع كبار نجوم زمن الفن الجميل ورحلة فنية مثمرة امتدت لنحو 50 عامًا: "أول ما الأستاذ فؤاد عرف أني اللي هقدم الدور ده، استناني وأنا داخل على خشبة المسرح وطبعًا هو طفل كبير، وقالي وأنا داخل هضحكك، فضل يقول بصوت عالي أبو داوود وأنا مضحكتش، ولما هو دخل ووقف قدامي خرجت عن النص وكنت ماسكه ومش راضي أسيبه وهو عمال يقولي بصوت واطي سيبيني عشان يكمل دوره، ضربني على كتفي فسبته، بعد المسرحية جري ورايا".



وأردف الفنان محمد أبو داوود، إلى أن بعد هذه التجربة التمثيلية مع فؤاد المهندس، فكان يتمنى إخراج عمل مسرحي له، موضحًا:" أنا كان نفسي أخرج للعظيم ده، ولما عرضت عليه قالي ركز في التمثيل سنة 1985، وقالي نفس الجملة دي الزعيم عادل إمام في 1993، وأحمد زكي سنة 1995 قالي ياخي سيبك من الإخراج ده وركز في التمثيل أنت نوعك قليل ومش موجود".



موعد برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا



برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.





أبرز فقرات برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا



يقدم "الستات مايعرفوش يكدبوا" فقرات نوعية مختلفة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وكذلك أخبار خدمية واجتماعية هادفة تهم الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم الشيف محمود سعد وصفات للطبخ بأقل الإمكانيات.