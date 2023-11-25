نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال: أنا ضد التشهير اللي عمله بيومي فؤاد في ابن بلده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة صفاء جلال، ‘انا ضد اللي عمله بيومي فؤاد والتشهير بابن بلده مع احترامي لكل الفنانيين اللي راحوا موسم الرياض وبيقدموا فن ماينفعش اننا نقول علي زميلنا حاجة وحشة فليقل خيرا أو يصمت’.

وأضافت الفنانه صفاء جلال أن بيومي فؤاد انسان محترم وأنا أعرفه منذ زمن وهو زوج واب صالح وفنان قدير لكن في هذا التوقيت كان لابد من التزامه الصمت.



برنامج “ free time “تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم.

أبطال مسلسل روق التوت



ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.