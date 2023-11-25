فن ومشاهير

صفاء جلال: أنا ضد التشهير اللي عمله بيومي فؤاد في ابن بلده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال: أنا ضد التشهير اللي عمله بيومي فؤاد في ابن بلده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة صفاء جلال، ‘انا ضد اللي عمله بيومي فؤاد والتشهير بابن بلده مع احترامي لكل الفنانيين اللي راحوا موسم الرياض وبيقدموا فن ماينفعش اننا نقول علي زميلنا حاجة وحشة فليقل خيرا أو يصمت’.

 

746a3766c7.jpg
33cfd5c1b5.jpg

وأضافت الفنانه صفاء جلال أن بيومي فؤاد انسان محترم وأنا أعرفه منذ زمن وهو زوج واب صالح وفنان قدير لكن في هذا التوقيت كان لابد من التزامه الصمت.


برنامج “ free time “تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

 

 

تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم.

أبطال مسلسل روق التوت 


ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا